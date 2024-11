Incidente a Chiaramonte, scontro auto-furgone, ferita una donna

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15.30 in contrada Cantonazzo, lungo la SS. 99. Per cause ancora in fae di accertamento due mezzi, una Fiat Panda condotta da una donna e un furgone Fiat Scudo, si sono scontrati. Ad avere la peggio, la donna alla guida della Fiat Panda che è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chiramonte, i carabinieri di Vittoria per i rilievi e il personale del 118.

La donna, per fortuna, non è grave, ed è stata trasportata al Guzzardi di Vittoria per le cure del caso.

