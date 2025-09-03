Incidente a catena sulla Modica-Pozzallo: tre veicoli coinvolti, una donna ferita

Incidente stradale a catena lungo la strada Modica-Pozzallo, dove nel pomeriggio di oggi tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Ad avere la peggio una donna, che ha riportato ferite e contusioni ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine per i rilievi e una squadra per la rimozione dei mezzi incidentati. L’impatto ha provocato rallentamenti al traffico, con disagi per gli automobilisti diretti verso il litorale e per chi rientrava in città.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nella zona. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati altri incidenti in diverse arterie del territorio ibleo, a conferma di una situazione che preoccupa residenti e automobilisti e che richiede maggiore prudenza e controlli.

