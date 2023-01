Incendio in una casa disabitata a Modica Alta

Un brutto incendio si è verificato stamani in via Asmara, a Modica Alta, in una casa abbandonata.

Ad accorgersi del fumo, i residenti della zona che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco di Modica, accorsi sul posto.

La zona è stata bloccata anche perchè i vigili del fuoco temevano che, a causa del forte vento, l’incendio potesse propagarsi agli altri edifici adiacenti. Per questo motivo, è stato necessario bloccare il traffico.