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Incendio in un negozio di detersivi a Vittoria: proseguono le indagini in via Cappellini
17 Mar 2026 09:27
I carabinieri stanno lavorando per cercare di individuali dell’incendio divampato in un negozio del quartiere Maritaggi a Vittoria. Si è trattato di un principio di incendio che si è sviluppato nel negozio di prodotti per la casa e detersivi di via Cappellini, nei pressi della piazza omonima, poco distante dall’ospedale.
Le fiamme sarebbero state appiccate da un extracomunitario, ma non si conoscono le cause dell’accaduto. A quell’ora il negozio era chiuso, ma alcuni vicini si sono accorti di quanto stava avvenendo ed hanno lanciato l’allarme. Alcune persone sono intervenute per sedare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.
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