In Sicilia nasce il Master di II livello in Verde Urbano ed Extraurbano

In Sicilia prende forma un nuovo percorso formativo d’eccellenza: il Master di II livello in “Progettazione e Gestione Sostenibile del Verde Urbano ed Extraurbano”, frutto della sinergia tra l’Università degli Studi di Messina e l’Associazione Nazionale Imprese per la Difesa e la Tutela Ambientale (ASSO.IMPRE.DI.A.).

Il Master sarà presentato giovedì prossimo alle ore 9:30, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Prof.ssa Maria De Salvo e dalla Presidente Melissa Rava, segna un passo importante per la formazione di professionisti altamente qualificati nella gestione degli spazi verdi, urbani ed extraurbani.

Un Master per un futuro sostenibile in Sicilia

Il nuovo percorso accademico si rivolge ai laureati magistrali provenienti da diversi ambiti – agrario, architettonico, ingegneristico, naturalistico ed economico – con l’obiettivo di: fornire competenze avanzate in progettazione e manutenzione del verde; rispondere alla crescente domanda di esperti in sostenibilità ambientale; creare nuove opportunità occupazionali in un settore strategico per lo sviluppo del territorio.

Iscrizioni e scadenze

Il bando di concorso per l’ammissione al Master è disponibile sul sito ufficiale dell’Ateneo: www.unime.it/bandi-e-concorsi/post-laurea

