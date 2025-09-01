In prognosi riservata la giovane coinvolta nell’incidente sulla Modica-Marina di Modica: ricoverata al Policlinico di Catania

La giovane, F.C. 32 anni sciclitana, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Catania dove è arrivata in elisoccorso. Ferita, con politraumi nel corpo, la giovane è stata prelevata dall’elisoccorso per essere trasferita in un nosocomio della città etnea. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è stato frontale. L’auto nella quale viaggiava l’ottantottenne Antonino Pluchino, un tempo titolare di un’autoscuola a Modica, avrebbe invaso, secondo una prima ipotesi della dinamica rilevata dalla Polizia Locale modicana, la corsia opposta dove, in quel momento, transitava una Pegeout 206 con alla guida la giovane. Dai soccorsi, con il 118 medicalizzato, è stato accertato il decesso dell’anziano. La trentaduenne, invece, è stata trasferita in elisoccorso a Catania dove è stata ricoverata al Policlinico in prognosi riservata. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente; i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

© Riproduzione riservata