Circa 700 incarichi per la dirigenza sanitaria, proroghe invece dei rinnovi per 119 professionisti del comparto. È il paradosso che emerge all’Asp di Ragusa, dove due percorsi sembrano viaggiare a velocità diverse. E la domanda è inevitabile: si stanno creando figli e figliastri? A decidere non sono soltanto numeri e delibere. Dietro gli incarichi ci […]
In missione al centro del Mediterraneo: salvate 37 persone
21 Set 2026 19:41
C’era anche un ragazzino. Ha passato tre giorni in mare prima di vedere arrivare la motovedetta: la salvezza dopo tre giorni in mare, nel buio pesto della notte senza punti di riferimento e la paura di non farcela. Assieme a lui altri 36 adulti. Le condizioni igienico sanitarie con cui sono arrivati a Pozzallo raccontano probabilmente di mesi passati in qualche connection house: moltissimi casi di scabbia dopo un lungo viaggio affrontato prima dell’imbarco.
Poco dopo le 14,30 la motovedetta Cp 325 della Guardia costiera, di stanza a Pozzallo aveva mollato le cime per la segnalazione di una imbarcazione in difficoltà al largo delle coste siciliane. Un barchino con 37 persone a bordo è stato raggiunto a circa 55 miglia a sud di Pozzallo. Po il trasbordo e il rientro alla “base”. A Pozzallo lo sbarco si è concluso poco prima delle 19. Controlli sanitari e poi il trasferimento all’hot spot per l’identificazione, e il completamento delle procedure di accoglienza coordinate dalla Prefettura di Ragusa
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