Sono in arrivo a Pozzallo 51 migranti messi in salvo dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera. Sono stati recuperati ad una cinquantina di miglia sud/sudest da Portopalo da un barchino in difficolta’.



Il trasbordo e’ stato gia’ completato. Sono tutti uomini e in apparenti buone condizioni di salute.

