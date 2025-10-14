L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Imprese cercasi: Modica apre i cancelli dell’area industriale
14 Ott 2025 13:29
Dal comprensorio industriale di Modica arriva l’annuncio di un’importante opportunità per stimolare lo sviluppo economico e occupazionale. E’ stato infatti pubblicato il bando per la vendita dei lotti di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa, attualmente in liquidazione. L’iniziativa mira a favorire l’insediamento di nuove imprese, rilanciare l’area industriale e generare nuova occupazione nel territorio.
I lotti, destinati alla realizzazione di opifici per attività industriali e artigianali, saranno assegnati attraverso una procedura a evidenza pubblica, completamente digitalizzata e gestita tramite la piattaforma ufficiale: www.consorzioasiragusa.traspare.com
Il bando è già disponibile online, completo di documentazione e modalità di partecipazione. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 25 novembre 2025.
I requisiti richiesti
Per partecipare alla gara, le imprese dovranno presentare:
- Sopralluogo obbligatorio, con dichiarazione di presa visione e accettazione dello stato del lotto;
- Piano di sviluppo dell’attività, con l’indicazione dei livelli occupazionali previsti, diretti e indiretti;
- Offerta economica accompagnata da una cauzione provvisoria, secondo quanto stabilito nel bando.
Particolare attenzione sarà riservata al potenziale di sviluppo e di occupazione delle proposte presentate: la valutazione non si baserà esclusivamente sull’offerta economica, ma anche sull’impatto positivo atteso per il territorio.
Quella di Modica è solo la prima tappa di un programma più ampio: nelle prossime settimane verranno pubblicati i bandi anche per le altre aree industriali della provincia di Ragusa, in un’ottica di rilancio coordinato del tessuto produttivo locale.
Il progetto è frutto di un lungo lavoro di confronto istituzionale e tecnico, con il coinvolgimento di attori chiave del sistema produttivo, tra cui Confindustria Ragusa e Confindustria regionale. Un passaggio importante è stato il riconoscimento del diritto di prelazione per le imprese già insediate, che potranno così partecipare al bando con una posizione privilegiata.
A sottolineare l’importanza strategica di questa iniziativa per lo sviluppo del territorio è stato, l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, che ha ringraziato l’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il Commissario Nicotra e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto:
“Il nostro obiettivo è attrarre investimenti capaci di produrre benefici tangibili per la comunità iblea. Questi lotti rappresentano un’occasione concreta per chi vuole fare impresa nel territorio e generare lavoro vero.”
© Riproduzione riservata