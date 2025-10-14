Imprese cercasi: Modica apre i cancelli dell’area industriale

Dal comprensorio industriale di Modica arriva l’annuncio di un’importante opportunità per stimolare lo sviluppo economico e occupazionale. E’ stato infatti pubblicato il bando per la vendita dei lotti di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa, attualmente in liquidazione. L’iniziativa mira a favorire l’insediamento di nuove imprese, rilanciare l’area industriale e generare nuova occupazione nel territorio.

I lotti, destinati alla realizzazione di opifici per attività industriali e artigianali, saranno assegnati attraverso una procedura a evidenza pubblica, completamente digitalizzata e gestita tramite la piattaforma ufficiale: www.consorzioasiragusa.traspare.com

Il bando è già disponibile online, completo di documentazione e modalità di partecipazione. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 25 novembre 2025.

I requisiti richiesti

Per partecipare alla gara, le imprese dovranno presentare:

Sopralluogo obbligatorio , con dichiarazione di presa visione e accettazione dello stato del lotto;

, con dichiarazione di presa visione e accettazione dello stato del lotto; Piano di sviluppo dell’attività, con l’indicazione dei livelli occupazionali previsti, diretti e indiretti;

dell’attività, con l’indicazione dei livelli occupazionali previsti, diretti e indiretti; Offerta economica accompagnata da una cauzione provvisoria, secondo quanto stabilito nel bando.

Particolare attenzione sarà riservata al potenziale di sviluppo e di occupazione delle proposte presentate: la valutazione non si baserà esclusivamente sull’offerta economica, ma anche sull’impatto positivo atteso per il territorio.

Quella di Modica è solo la prima tappa di un programma più ampio: nelle prossime settimane verranno pubblicati i bandi anche per le altre aree industriali della provincia di Ragusa, in un’ottica di rilancio coordinato del tessuto produttivo locale.

Il progetto è frutto di un lungo lavoro di confronto istituzionale e tecnico, con il coinvolgimento di attori chiave del sistema produttivo, tra cui Confindustria Ragusa e Confindustria regionale. Un passaggio importante è stato il riconoscimento del diritto di prelazione per le imprese già insediate, che potranno così partecipare al bando con una posizione privilegiata.

A sottolineare l’importanza strategica di questa iniziativa per lo sviluppo del territorio è stato, l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, che ha ringraziato l’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il Commissario Nicotra e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto:

“Il nostro obiettivo è attrarre investimenti capaci di produrre benefici tangibili per la comunità iblea. Questi lotti rappresentano un’occasione concreta per chi vuole fare impresa nel territorio e generare lavoro vero.”

© Riproduzione riservata