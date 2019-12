Immacolata a Ragusa, due eventi speciali. Ecco quali - Ragusa Oggi

Immacolata a Ragusa, due eventi speciali. Ecco quali

Due eventi di richiamo caratterizzeranno quest’anno le celebrazioni in onore di Maria Santissima Immacolata, patrona principale e regina della Sicilia, a Ragusa. I festeggiamenti hanno preso il via venerdì scorso nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, a Ibla, con il solenne Novenario che si protrarrà sino a venerdì 6 dicembre e che sarà animato, a partire dalle 16, dalla recita del Rosario, dalle litanie cantate e dal canto dello Stellario. Mentre alle 17 sarà officiata la santa messa.

Il primo dei due eventi di richiamo è in programma proprio venerdì. Alle 9, infatti, sarà aperta la mostra fotografica “Vivrò d’amore” nell’ex chiesa di San Vincenzo Ferreri. E’ una iniziativa a cura dell’Unitalsi, sottosezione di Ragusa, con itinerario fotografico di Vito Finocchiaro e testi di Carmelo Ferraro. L’incontro con gli autori è in programma sempre venerdì, ma alle 19, nell’ex chiesa di San Vincenzo Ferreri, sul tema “Comunicare la fragilità”. A condurre sarà il giornalista Saro Distefano. La mostra sarà aperta sino a domenica 8 dicembre secondo i seguenti orari: dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 21.

E’ un percorso fotografico che rende testimonianza circa l’azione condotta dai volontari Unitalsi soffermandosi sul loro accompagnamento a sostegno dei pellegrini infermi verso i luoghi della fede. L’altro appuntamento è quello previsto per sabato, nei locali dell’ex chiesa di Sant’Antonino in via Orfanatrofio, sempre a Ibla. Alle 19, infatti, sarà inaugurato il presepe realizzato dal gruppo giovani della parrocchia San Giorgio. Un lavoro allestito con certosina attenzione e il cui obiettivo è quello di esaltare lo spirito del Natale oltre al valore del presepe. L’allestimento potrà essere visitato sino al 6 gennaio, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20 (il sabato e la domenica chiuderà alle 23).

Per visite d’eccezione (gruppi, scolaresche e altro ancora) è possibile rivolgersi ai seguenti numeri per la prenotazione: 331.5012117; 329.1533783. In più, venerdì 6 dicembre, a partire dalle 20, è stata programmata la decima edizione del trofeo di gara podistica in notturna per le vie del quartiere barocco di Ibla, memorial Giovanni Donzella, a cura del Csi di Ragusa. La partenza sarà data da piazza Chiaramonte, nel quartiere di Ibla, proprio di fronte alla chiesa di San Francesco all’Immacolata.