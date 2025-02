“Iliade. Il gioco degli dèi” al Teatro Garibaldi di Modica: Alessio Boni e Antonella Attili protagonisti di un viaggio epico

Un evento di straordinaria intensità sta per approdare al Teatro Garibaldi di Modica, che ospiterà eccezionalmente Alessio Boni e Antonella Attili, protagonisti de “Iliade. Il gioco degli dèi”. La pièce, liberamente ispirata all’Iliade di Omero, è stata adattata da Francesco Niccolini e diretta da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer.

In risposta all’entusiasmo del pubblico, è stata aggiunta una terza replica: oltre a martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, lo spettacolo andrà in scena anche giovedì 27 febbraio, sempre alle ore 21.

Un’epica senza tempo



“Iliade. Il gioco degli dèi” porta in scena le gesta immortali degli eroi omerici, intrappolati in un mondo dominato da dèi capricciosi e da un destino ineluttabile. Alessio Boni e Antonella Attili, affiancati dagli straordinari Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer, guideranno il pubblico in un viaggio epico e al contempo intimo, esplorando i grandi temi della paura, del potere e della libertà.

La rappresentazione si fa specchio della contemporaneità, mostrando come il mito antico rifletta conflitti, tensioni e giochi di potere che risuonano ancora oggi. Come evidenziato nelle note di regia: “Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade, che contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di dire no all’orrore”.

Un cast eccezionale e una produzione di prestigio



Lo spettacolo è una produzione Nuovo Teatro, in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, la Fondazione Teatro della Toscana e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

“Portare sul nostro palco un’opera di tale potenza e profondità è un grande privilegio – dichiarano il presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata. – Alessio Boni, Antonella Attili e tutto il cast di straordinari attori daranno vita a uno spettacolo che porterà il pubblico dentro il mito di Omero, dimostrando quanto questo sia vicino alla nostra realtà”.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica (www.fondazioneteatrogaribaldi.it), consultare le pagine social della Fondazione o contattare il numero 0932/946991.

© Riproduzione riservata