Il Vittoria sconfitto in casa dall’Avola. La vetta della classifica si allontana

Il Vittoria sconfitto in casa nel turno di recupero contro il Real Avola. Lo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria ha ospitato la gara contro l’Avola, non disputata domenica scorsa a causa dell’allarme meteo.

Tutti nella ripresa, nei minuti finali della gara, i gol che hanno deciso la partita che fino all’83’ era ferma sul risultato di zero a zero. Il risultato a occhiali avrebbe penalizzato entrambe le squadre, il successo esterno dell’Avola ridà fiato alle speranze dell’Avola, che si rivela la vera e propria bestia nera del Vittoria, considerato che la squadra rossoblu ha determinato l’esclusione del Vittoria dalla Coppa Italia.

Con un guizzo finale, in una gara tutto sommato equilibrato, ma con una leggera prevalenza di gioco del Vittoria, l’Avola è riuscito a far sua la partita. Due calci di rigore, uno per parte, hanno sbloccato il risultato determinando il vantaggio del Real Avola all’83’ con il rigore trasformato da Alfo ed il pari del Vittoria due minuti dopo, sempre su rigore, grazie alla marcatura del suo bomber Flavio Dos Santos. Ad un minuto dal triplice fischio l’Avola trova ancora il gol con Fratantonio che sorprende la difesa dei padroni di casa.

Con questo risultato il Vittoria perde contatto con la vetta ma mantiene il quarto posto. Iol Real Avola resta alle spalle ma nel frattempo si è fatta sotto la Nebros, ora al terzo posto. La classifica si è allungata, determinando il vantaggio della coppia di testa, Milazzo e Modica. Il Milazzo continua a mantenere la vetta, con 48 punti, ma due soli punti lo separano dal Modica. Il Vittoria è fermato a quota 40 e a questo punto del campionato si tratta di uno svantaggio difficile da colmare. Con nove gare ancora da giocare, Milazzo e Modica possono puntare senza troppi patemi al successo finale. E sarà un finale al cardiopalma. Se il campionato finisse oggi, Modica, Nebros, Vittoria e Real Avola disputerebbero i play off. Le altre squadre appaiono nettamente staccate.

Domenica prossima il Vittoria sarà in trasferta contro il Rosmarino. La gara si disputerà allo stadio comunale “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello, anzichè a Gliaca di Piraino. Nel Vittoria mancherà l’attaccante Diallo che dovrà scontare la seconda delle quattro giornate di classifica comminate per un brutto fallo di reazione.

Il Militello Rosmarino si trova al 12° posto, con 23 punti e lotta per non retrocedere.

© Riproduzione riservata