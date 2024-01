Il Vittoria Calcio è primo in classifica nel girone D

Il Vittoria Calcio ha iniziato l’anno con grande determinazione e successo, mantenendo la porta inviolata per quattro partite consecutive. La squadra, guidata da Mister Danilo Rufini, ha dimostrato una notevole resilienza durante la pausa natalizia, affrontando con successo lo stop imposto dal calendario.

Attualmente, la squadra può vantare statistiche notevoli: con il miglior attacco del girone grazie a 46 reti realizzate e la miglior difesa con soli 6 gol subiti, il Vittoria Calcio è saldamente in testa alla classifica del Girone D. Rispetto a tutte le squadre partecipanti ai quattro gironi di Promozione, il Vittoria si distingue come l’unica ancora imbattuta, confermando il suo status di squadra di vertice.

Il tecnico Danilo Rufini si è mostrato soddisfatto del lavoro svolto: “Siamo contenti delle nostre prestazioni e i numeri parlano chiaro. La nostra costanza e il rispetto verso gli avversari sono fondamentali in un campionato così competitivo. Ora dobbiamo capitalizzare questa posizione di vantaggio in classifica e concentrarci sulle sfide successive. Sono anche felice del contributo dei giovani giocatori, che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e grande impegno sul campo.”

La prossima sfida, contro il Palazzolo Acreide in trasferta, si annuncia impegnativa. La squadra avversaria vanta la terza miglior difesa del campionato, rendendo il confronto ancora più interessante. Rufini commenta: “Sappiamo di affrontare una squadra solida che ha recentemente potenziato il proprio organico per raggiungere obiettivi importanti. Lavoreremo duramente questa settimana per prepararci al meglio e affrontare al meglio il Palazzolo, una squadra che pratica un ottimo calcio, specialmente in casa.”

Gli allenamenti riprenderanno oggi in vista di questa sfida cruciale e il Vittoria Calcio è determinato a mantenere l’ottimo momento di forma, consolidando la propria posizione in testa alla classifica. La società del Palazzolo ha reso disponibili 350 biglietti per la trasferta, rendendo l’atmosfera attesa ancora più entusiasmante.