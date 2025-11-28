“Il Vedovo” al Teatro Garibaldi di Modica: Massimo Ghini e Galatea Ranzi in scena il 2 e 3 dicembre

Approda sul palco del Teatro Garibaldi di Modica una delle commedie più iconiche del cinema italiano. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, alle ore 21.00, va in scena “Il Vedovo”, adattamento teatrale del celebre film di Dino Risi, con protagonisti Massimo Ghini e Galatea Ranzi, diretti da Ennio Coltorti.

La commedia, brillante e corrosiva, racconta le disavventure di Alberto Nardi, industriale romano megalomane e incapace negli affari, sposato con una donna d’affari ricca e determinata. Umiliato e deriso dalla moglie, Nardi progetta di liberarsene per ottenere l’eredità, dando vita a una girandola di situazioni paradossali e dialoghi al vetriolo, capaci di mettere in luce con ironia vizi e contraddizioni della società italiana.

Massimo Ghini reinterpreta il ruolo reso immortale da Alberto Sordi, mentre Galatea Ranzi dà nuova vita al personaggio di Franca Valeri, interpretando Elvira Ceccarelli, una donna pragmatica decisa a trasferirsi a Milano senza il marito. Sul palco anche Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Ruocco e Luca Scapparone. L’adattamento teatrale è firmato da Gianni Clementi ed Ennio Coltorti.

“Accogliere sul nostro palco un titolo come ‘Il Vedovo’ significa portare a Modica non solo un grande spettacolo, ma anche un pezzo di storia del cinema e del teatro italiano”, commentano il presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata. “Con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, il pubblico potrà ridere, emozionarsi e apprezzare l’attualità di una commedia senza tempo”.

La stagione 2025-2026 del Teatro Garibaldi prosegue domani, sabato 29 novembre, con l’opera lirica integrale “La Traviata” di Giuseppe Verdi, eseguita dalla Catania Philharmonic Orchestra e dal Coro in residence del teatro, diretti dal maestro Francesco Di Mauro, con la regia di Antonio De Lucia e le voci di Bree Nichols, Alberto Profeta e Graziano D’Urso.

I biglietti per “Il Vedovo” sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su CiaoTickets. Per informazioni: pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefono 0932/946991.

