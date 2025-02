Il trapanese Nino Grammatico cura il look del piccolo pianista Alessandro Gervasi

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si arricchisce della vivacità artistica e professionale di Trapani, rappresentata da due straordinari talenti che hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston.

Protagonista assoluto è stato il giovane pianista Alessandro Gervasi, di soli sei anni, che ha incantato il pubblico con la sua esibizione, dimostrando un talento straordinario per la musica. La sua performance è stata accompagnata da un look impeccabile, curato da un altro talento trapanese: Nino Grammatico, hair stylist e make-up artist di fama nazionale.

Il talento di Nino Grammatico

Grammatico, membro del rinomato team Diffitalia Group, ha avuto l’onore di preparare il piccolo Alessandro per la sua esibizione, occupandosi della sua acconciatura con professionalità e creatività. Da anni riconosciuto come uno dei migliori professionisti del settore, Nino Grammatico continua a distinguersi per il suo stile e la sua capacità di interpretare al meglio ogni richiesta artistica.

