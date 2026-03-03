Il TAR Sicilia annulla la mozione di sfiducia al sindaco di Ispica Leontini: ecco perché

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, con sentenza definitiva relativa al ricorso n. R.G. 2412/2025 presentato dal consigliere comunale Angelo Galifi, assistito dagli avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna, ha accolto l’impugnativa contro la mozione di sfiducia approvata il 12 novembre 2025 nei confronti del sindaco di Ispica, annullando l’atto.

Nel dispositivo, il Tar ha chiarito il corretto criterio di computo degli ultimi centottanta giorni di mandato, che devono essere riferiti all’intero quinquennio elettorale. Nel caso specifico, il periodo utile ricadeva tra il 9 aprile 2025 e il 6 ottobre 2025.

La mozione deliberata il 12 novembre 2025 è stata dunque adottata oltre i termini previsti dalla normativa, risultando illegittima. Sulla vicenda è intervenuto il movimento MPA – Grande Sicilia, che in una nota ha sottolineato la coerenza della propria linea politica.

«Al di là del profilo giuridico, oggi definitivamente accertato – si legge nella nota – la posizione del nostro partito è stata sin dall’inizio chiara e coerente. Gli allora consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana decisero di non partecipare al voto e di non sostenere la mozione non solo per i fondati dubbi di legittimità, ma anche per una scelta politica precisa: non aveva alcun senso, a pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato, sfiduciare il sindaco e bloccare l’attività istituzionale del Comune».

Il movimento evidenzia inoltre come, in una fase già complessa per la città di Ispica, segnata da difficoltà amministrative e finanziarie, un eventuale vuoto istituzionale avrebbe potuto aggravare la situazione, rallentando l’azione amministrativa e penalizzando la comunità.

«La sentenza – conclude la nota – conferma che quella scelta è stata responsabile e lungimirante. La politica può e deve confrontarsi, ma non può trasformarsi in uno strumento di destabilizzazione quando sono in gioco la continuità amministrativa e l’interesse pubblico». A Ispica, comunque, a breve ci saranno le elezioni amministrative.

© Riproduzione riservata