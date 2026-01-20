Il sorriso e la forza fino all’ultimo: addio alla dottoressa Letizia Gerotti

Ragusa piange la scomparsa della dottoressa Letizia Gerotti, una donna e una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità iblea, non solo per il suo valore medico, ma soprattutto per la sua straordinaria umanità.

Audiologa presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, Letizia Gerotti è stata per anni un punto di riferimento per colleghi e pazienti. Il suo lavoro non era mai solo tecnica e competenza – pur altissime – ma attenzione, ascolto, cura autentica della persona. Un approccio che le ha fatto guadagnare stima e affetto ben oltre l’ambito professionale.

Andata in pensione da qualche anno, aveva espresso il desiderio di riprendere in mano la sua vita, dedicandosi ai suoi affetti, ai suoi interessi e a quell’impegno sociale che l’aveva sempre contraddistinta. Purtroppo, un male incurabile ha spezzato questo progetto, strappandola troppo presto all’amore dei familiari e dei tanti amici che le volevano bene.

Anche negli ultimi mesi, però, Letizia ha affrontato la malattia con una forza silenziosa e luminosa. Ha lottato con dignità, senza mai rinunciare al sorriso, accettando con grande consapevolezza una prova durissima, ma continuando a trasmettere coraggio a chi le stava accanto.

Donna gioviale, premurosa, amica sincera, Letizia Gerotti era profondamente impegnata nel service verso gli altri. A Ragusa è ricordata per il suo ruolo alla presidenza del Lions Club Ragusa Host, ma anche per la partecipazione attiva in altri club service come la FIDAPA, oltre alla preziosa collaborazione con il FAI, in particolare durante le Giornate FAI, alle quali contribuiva con entusiasmo e senso civico.

Il suo impegno nel sociale non era mai formale: era presenza concreta, tempo donato, ascolto, attenzione verso chi aveva bisogno. Un modo di essere che ha costruito relazioni autentiche e durature, facendo sentire ciascuno accolto e valorizzato.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella città di Ragusa, dove Letizia era conosciuta e amata non solo come medico stimato, ma come donna capace di dare, senza riserve. E la piange anche Gela, città d’origine. Resta il ricordo di una vita vissuta con coerenza, generosità e amore per gli altri.

I funerali si terranno giovedì 22 gennaio alle ore 15:30, presso la Cattedrale di San Giovanni a Ragusa.

Un ultimo saluto sarà possibile mercoledì 21 gennaio a Gela, dalle ore 11, nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Macchitella.

Uno dei sui ultimi post social, di qualche giorno fa, riguardava un messaggio di auguri rivolto a tutti, perché, scriveva, “Buone Feste! Bella è la vita!”. Ed è vero. La vita è bella. Ma lo è un po’ meno senza il suo sorriso. Condoglianze alla famiglia, in particolare alla sorella, al cognato e ai nipoti, da parte della redazione di Ragusaoggi.it.

