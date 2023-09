Il sogno della giovane ballerina Naike Magro si avvera: danzerà in Francia

Il sogno dii una giovane ballerina di Ragusa si avvera. E’ il sogno di Naike Magro. Lei ha sempre saputo che la danza sarebbe stata la sua vita. Fin dall’infanzia, ha coltivato la sua passione per la danza, dedicando ore e ore di studio e allenamento per perfezionare le sue abilità. La sua crescita artistica è stata notevole, e negli ultimi anni ha trovato un prezioso rifugio per la sua arte in un’accademia locale, dove ha avuto la fortuna di essere guidata da insegnanti esperti.

Ora, all’età di soli 16 anni, Naike Magro è pronta ad affrontare una nuova avventura straordinaria. Ha superato un’intensa selezione che ha durato due giorni ed è stata ammessa al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Lione. Questa è un’opportunità che pochi possono vantare, e rappresenta la realizzazione di un sogno che ha nutrito fin dall’infanzia.

Il Conservatorio di Lione è noto per essere uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per lo studio della danza. Qui, Naike avrà l’opportunità di studiare Classico e Contemporaneo con alcuni dei migliori insegnanti e coreografi del mondo. Sarà un percorso impegnativo, ma Naike è pronta ad affrontare le sfide che si presenteranno lungo il cammino.

La storia di Naike Magro è un esempio di come la determinazione, la passione e il duro lavoro possano trasformare i sogni in realtà. La sua storia è un’ispirazione per tutti i giovani che coltivano passioni e aspirazioni, dimostrando che con impegno e dedizione, è possibile raggiungere obiettivi straordinari. Ragusa è orgogliosa di avere una talentuosa ambasciatrice della danza come Naike Magro, e non vediamo l’ora di seguire la sua straordinaria carriera internazionale.

Mentre Naike si prepara per questa nuova tappa della sua vita, siamo sicuri che il suo talento brillerà ancora di più e che continuerà a ispirare e incantare il pubblico con le sue straordinarie performance. Le auguriamo tutto il successo che merita e non vediamo l’ora di vedere dove la sua passione e il suo impegno la porteranno in futuro. Una passione che negli ultimi anni ha trovato espressione al Centro internazionale danza di Modica diretto da Ornella Cicero e Evgeni Stoyanov e che ora la porterà oltre i confini, dove continuerà a studiare Classico e Contemporaneo. Di recente è stata ricevuta al Comune di Ragusa dal sindaco Cassì e dall’assessore Digrandi.