Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Il sindaco di Pozzallo Ammatuna tuona contro il malaffare nella sanità: “Stop ai concorsi”
07 Nov 2025 07:20
“La Sicilia e i siciliani meritano rispetto, trasparenza e chiarezza”. Con queste parole, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, interviene con forza sulle ultime vicende giudiziarie che scuotono la Regione Siciliana e che, ancora una volta, gettano un’ombra pesante sulla sanità pubblica e sugli appalti nelle ASP dell’Isola. Il primo cittadino, medico e profondo conoscitore delle dinamiche del sistema sanitario, non usa giri di parole: chiede lo stop immediato a tutti i concorsi e le gare d’appalto in corso nelle aziende sanitarie siciliane, e invoca la presentazione di una mozione di sfiducia contro il Governo regionale guidato da Renato Schifani. “Non è più possibile, afferma Ammatuna, fidarsi della piena legittimità e correttezza di procedure che appaiono sempre più compromesse da logiche di potere e clientele. La Sicilia non può continuare a essere sinonimo di opacità e malaffare”.
La questione morale che tocca anche la provincia di Ragusa
Le parole del sindaco di Pozzallo si inseriscono in un contesto che non riguarda solo Palermo o Catania. La questione morale attraversa infatti l’intera isola, fino a toccare – seppur con dinamiche diverse – anche la provincia di Ragusa, dove più volte negli ultimi anni si è discusso di trasparenza amministrativa, nomine dirigenziali e gestione degli appalti sanitari.Il rischio, sottolineano diversi osservatori, è che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni venga definitivamente erosa da un sistema percepito come autoreferenziale e impermeabile al merito. “È tempo, prosegue Ammatuna, di ridare dignità alla Sicilia, restituendo fiducia nelle istituzioni e nella buona amministrazione. Continuare così significa solo danneggiare le istituzioni e i cittadini”.
L’appello: “Serve un controllo terzo e indipendente”
Tra le proposte lanciate dal sindaco, anche una misura concreta e simbolica: integrare le commissioni di gara e di concorso con rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Prefetture, per garantire un controllo terzo e indipendente. Un’idea che, seppur inedita, mira a rompere quella catena di complicità che spesso, tra rapporti personali e appartenenze politiche, condiziona la gestione del potere pubblico in Sicilia. Ammatuna chiede che siano proprio le forze dell’ordine a rappresentare la garanzia morale e istituzionale in un sistema dove la politica sembra aver perso la bussola della trasparenza.
Un grido d’allarme che attraversa la Sicilia
Il messaggio di Ammatuna non è solo una denuncia: è anche un appello trasversale. Si rivolge tanto alle opposizioni quanto a quelle forze della maggioranza “che vivono inevitabilmente questa situazione di grande imbarazzo”. Una chiamata alla responsabilità collettiva per porre fine a quella che definisce una “stagione politica segnata da indagini e scandali che offendono la dignità dei cittadini onesti”.
“La Sicilia merita un futuro diverso”
Il tono è fermo, quasi amaro: “La Sicilia merita un futuro diverso, fondato sulla legalità, la trasparenza e il rispetto delle regole”. Parole che risuonano come un manifesto etico, ma anche come un atto d’accusa verso una gestione del potere che, tra appalti pilotati e concorsi sospetti, rischia di trasformare la sanità in un campo di battaglia per interessi personali.
© Riproduzione riservata