Il prossimo 17 luglio il seminarista Giuseppe Cascone sarà istituto accolito

Il prossimo 17 luglio, alle 20:00, nella cattedrale si terrà un solenne pontificale in occasione del secondo anniversario dell’Ordinazione Episcopale di monsignor Giuseppe La Placa. Durante questa cerimonia, il vescovo istituirà l’accolito al seminarista Giuseppe Cascone.

CHI E’ GUSEPPE CASCONE

Giuseppe Cascone è un ragusano di 26 anni che attualmente frequenta il quinto anno di Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Ha ricevuto la sua formazione presso il Seminario San Mamiliano di Palermo ed è cresciuto nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard. Attualmente presta servizio nella parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Roccazzo. In precedenza, il 21 agosto, era stato istituito lettore.

CHE COS’E’ L’ACCOLITO

L’accolito è un ruolo istituito per aiutare il diacono e svolgere le funzioni di ministro al sacerdote. Il suo compito principale è curare il servizio dell’altare e assistere il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, soprattutto nella celebrazione della Santa Messa. Inoltre, in qualità di ministro straordinario, l’accolito distribuirà la Santa Comunione. Durante il rito di istituzione dell’accolito, al candidato vengono consegnati la patena e il calice come simbolo del servizio che l’accolito presterà all’altare e del suo duplice incarico di distribuire la Santa Comunione come ministro straordinario dell’Eucaristia e di guidare le adorazioni eucaristiche.

CELEBRAZIONE DEL SECONDO ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONSIGNOR LA PLACA

È stato anche reso noto il programma delle celebrazioni del secondo anniversario dell’Ordinazione Episcopale di monsignor La Placa. Le celebrazioni inizieranno alle 18:15 con un incontro diocesano e la preghiera degli adoratori delle Cappelle dell’Adorazione Eucaristica continuata. Successivamente, ci sarà una meditazione guidata da monsignor Giuseppe Costa, ordinario di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina. Alle 20:00 si terrà il solenne pontificale nella cattedrale.