Il progetto solidale dello "scontrino sospeso" approda a Catania - Ragusa Oggi

Il progetto solidale dello “scontrino sospeso” approda a Catania

Condividi su:

Il Progetto Solidale denominato “Lo scontrino sospeso” ideato da Alessia Sudano, e sostenuto a livello nazionale dal Movimento Difesa del Cittadino prende il via anche a Catania a far data 06 Aprile 2020. Ai Supermercati che operano sul territorio Catanese si è chiesto di voler provvedere a ricevere quanto i loro clienti vorranno lasciare (da € 5,00 in su) in una speciale cassa, cassa denominata de “Lo scontrino sospeso”. Ogni attività viene lasciata libera di decidere dove collocarla e come pubblicizzarla all’interno del proprio spazio (elencando anche i beni che possono essere acquistati con il buono).

Questa Cassa servirà a incamerare fondi per dare vita a dei bonus da €30,00 per nucleo familiare, a settimana (chi ne usufruirà lascerà al Supermercato: copia della propria carta identità e controfirmerà il foglio della privacy nel quale dichiarerà chi compone il proprio nucleo familiare). Firmerà ogni volta un foglio, predisposto dai Supermercati, nel quale si evincerà di quanti buoni usufruirà nel tempo.

In momenti di grande crisi come quelli che stiamo attraversando, in qualità di associazione che opera sul territorio e in qualità di semplici cittadini ci è sembrato doveroso pensare a tutte quelle famiglie che, non percependo il salario, saranno impossibilitati ad acquistare beni di prima necessità.

I buoni cominceranno ad essere elargiti dal 13 Aprile , mentre dal 6 Aprile si potrà già contribuire alla Cassa de Lo Scontrino Sospeso.

Ad oggi sonoi Supermercati su Catania che hanno deciso di aderire a Lo Scontrino Sospeso:

CRAI SUPERMERCATI-V.LE VITTORIO VENETO, N.161 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI-V.LE RAPISARDI, N.234/258 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI-VIA PATANE’ ROMEO, N.16/26 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI-VIA ANDRONE, N.1/3 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI- VIA FABIO FILZI, N.8 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI-VIA MUSCATELLO, N.20/22 – CATANIA – CT

CRAI SUPERMERCATI-VIA GIUFFRIDA, N.51 – MASCALUCIA – CT

Il Gruppo Crai nella persona di Danilo Radenza che ha messo a disposizione ben sette punti vendita situati in zone nevralgiche della città ha dichiarato:

Abbiamo aderito all’inziativa dello scontrino solidale poichè riteniamo che in un momento difficile per tutti come quello che stiamo attraversando, è soltanto attraverso progetti di solidarietà concreta come questi che possiamo essere più forti e possiamo riuscire a superare il disagio quotidiano di moltissime famiglie il cui numero, se perdura questa situazione di criticità, è destinato ad aumentare.

Ringraziamo di cuore quanti stanno sostenendo la nostra iniziativa, fiduciosi di potere sottoscrivere questo accordo solidale con altrettanti altri esercenti del territorio, queste le dichiarazioni dell’ideatrice Alessia Sudano e della responsabile del Coordinamento Sedi MdC Sicilia Dr.ssa Enrichetta Guerrieri.

Se conoscete qualcuno- continua Alessia Sudano insieme alla coordinatrice di Catania Avv. Valeria Rizzo- che si trova in difficoltà e non percepisce alcun aiuto, potete indicare le mail che riporto di seguito loscontrinosospesomdccatania@gmail.com

Scrivendoci , il soggetto indicato, nella piena discrezione, potrà accedere ad uno scontrino sospeso di 30 euro e ad altre iniziative legate al fabbisogno alimentare .

Insieme possiamo fare qualcosa di grande!!!!

Grazie a voi tutti per il sostegno!!!