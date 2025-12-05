Il “Principi Grimaldi” di Modica guida Eduscopio 2025 per occupazione e coerenza tra studi e lavoro

L’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica si conferma tra le realtà scolastiche più performanti della Sicilia nel settore “professionale – servizi”. Lo rivela l’edizione 2025 di Eduscopio, il rapporto annuale della Fondazione Agnelli che misura l’efficacia delle scuole superiori in base ai risultati dei diplomati nel mondo del lavoro e negli studi universitari. Per il territorio del Sud-Est siciliano, i numeri diffusi dal report segnano un primato significativo: il Grimaldi si posiziona al primo posto per capacità di generare occupazione e inserimento professionale coerente con il percorso di studi.

Secondo l’analisi, il 56% dei diplomati ottiene un’occupazione, con un’attesa media di 189 giorni per il primo contratto ritenuto “significativo”. La coerenza tra indirizzo scolastico e lavoro raggiunge il 47,06%, un dato che testimonia la solidità dei percorsi proposti dall’Istituto. Colpisce anche il radicamento territoriale: i giovani trovano impiego a una distanza media di appena otto chilometri dalla propria abitazione, segno di un legame diretto tra la scuola e il tessuto produttivo della provincia. A due anni dal diploma, il 12,8% degli ex studenti ottiene un contratto a tempo indeterminato, mentre il resto prosegue con apprendistato o contratti temporanei.

La qualità di questi risultati deriva da un modello formativo costruito con attenzione alle evoluzioni del mercato locale. Il Grimaldi, con i suoi indirizzi alberghiero, agrario, ottico ed enogastronomico, fornisce competenze pratiche e spendibili, sostenute da laboratori moderni e da una costante collaborazione con aziende, strutture ricettive, imprese agricole e realtà culturali della zona. I percorsi PCTO, le attività sul campo, le esercitazioni tecniche e i progetti professionalizzanti creano un ambiente di formazione sempre più vicino ai contesti lavorativi reali. Negli ultimi anni, inoltre, l’Istituto ha ampliato la sua offerta con corsi serali destinati a chi non può seguire il percorso tradizionale, contribuendo a rendere la scuola un presidio educativo aperto e inclusivo.

La dirigente scolastica, Claudia Terranova, esprime soddisfazione sottolineando come il lavoro dell’intera comunità scolastica sia orientato a trasformare la scuola in un vero ponte verso l’autonomia degli studenti. A confermare l’impatto del Grimaldi è la forte partecipazione del territorio alle attività scolastiche, dagli open day ai percorsi formativi speciali, che alimentano un rapporto stabile tra scuola e cittadinanza.

© Riproduzione riservata