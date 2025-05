Il Premio Ragusani nel Mondo celebra 30 anni con la banda della Marina Militare

Il Premio Ragusani nel Mondo si appresta a celebrare il suo trentesimo anniversario, un evento che ha segnato profondamente la storia della comunità iblea e che ha saputo raccontare, per tre decenni, le storie di coloro che hanno reso il nome di Ragusa noto e rispettato in ogni angolo del pianeta. Nato il 28 agosto 1995, un po’ per caso, un po’ per destino, il Premio è cresciuto con il tempo diventando una vera icona della ragusanità, un punto di riferimento di riconoscibilità internazionale, che ogni anno celebra l’eccellenza iblea in Italia e nel mondo.

Due serate di festa per il trentesimo anniversario

Per il trentesimo traguardo, il Premio si sdoppia in due serate speciali: il 25 e 26 luglio, con eventi di livello istituzionale, tra cui la partecipazione della Banda della Marina Militare, simbolo della cultura musicale italiana di prestigio internazionale. Il 25 luglio, la serata prevede anche un’inaugurazione del “Premio Giovani”, dedicato a quei giovani under 30 che, già affermati nel loro campo artistico e professionale, rappresentano il futuro della comunità iblea. Un segnale di speranza e di incoraggiamento per le nuove generazioni, a dimostrazione che l’eccellenza può essere raggiunta in ogni settore.

Inoltre, durante la serata “amarcord”, verranno celebrati i momenti più significativi delle precedenti 29 edizioni, con la testimonianza diretta di molti premiati che hanno dato lustro alla lunga storia del Premio. Il 26 luglio, invece, il gran finale con la Banda della Marina Militare, che darà vita a un concerto che concluderà in grande stile questo traguardo storico.

Un evento che ha fatto storia

Il Premio, in questi trent’anni, ha raccontato storie di positività, talento e successo che hanno permesso alla comunità ragusana di far conoscere il suo spirito vincente in tutto il mondo. Un evento che ha avuto un enorme impatto anche nel panorama nazionale, creando una rete di eccellenza che si è messa a disposizione della comunità iblea, e che ha avuto il merito di creare sinergie internazionali, anche nel campo del turismo. Nel corso degli anni, infatti, il Premio ha promosso il turismo di ritorno, portando circa 3.000 persone a visitare il nostro territorio, un legame che dimostra quanto questo evento abbia avuto un impatto positivo anche sul piano socio-economico.

Una comunità che cresce con il Premio

Il Premio Ragusani nel Mondo non è solo un evento che premia chi ha raggiunto l’eccellenza. È anche un simbolo di orgoglio identitario, che celebra la ragusanità e la cultura iblea con un focus sui valori di intraprendenza, creatività, operosità e genialità che caratterizzano la nostra gente. E ancora oggi, a trent’anni dalla sua nascita, il Premio continua a proiettarsi verso il futuro, con un orizzonte aperto a nuove storie, nuove esperienze e nuove generazioni da raccontare.

