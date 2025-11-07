Il ponte sul fiume Ippari non si farà: il Comune ha detto “no” al progetto della Provincia. Polemiche e repliche

Il ponte di Cammarana non si farà. Il comune di Vittoria ha detto “no” al progetto predisposto dall’ex Provincia regionale che aveva proposto la realizzazione di un piccolo attraversamento pedonale sul fiume Ippari (aperto solo alle bici e ai mezzi di soccorso), l’unico oggi possibile alla luce delle normative attuali che richiedono condizioni di sicurezza importanti per i ponti sui fiumi.

Il no del comune ha delle conseguenze importanti. Non si realizzerà il ponticello pedonale per cui la Regione aveva previsto un finanziamento di 150.000, non si realizzerà il progetto alternativo di via della Fratellanza, un’arteria che si trova all’interno del quartiere di Cammarana e che collega alla strada provincia Scoglitti – Santa Croce.

La vicenda del ponticello sul fiume Ippari nel tratto di strada che collega Scoglitti al Museo di Kamarina (che si trova in territorio di Ragusa) per ora, si archivia definitivamente.

Il progetto che la provincia aveva predisposto era l’unico possibile alla luce della normativa attuale e dei vincoli imposti dall’Autorità di bacino e dalla Sovrintendenza che puntano a garantire il primo la sicurezza, il secondo la salvaguardia e la tutela del territorio e del suo patrimonio storico, archeologico e paesaggistico.

Ma quel progetto non piace, Vittoria non si accontenta e – anche se in maniera diversa e talvolta confusa – chiede che si riesca a superare il sistema di norme che oggi vieta la realizzazione di quel ponte. L’amministrazione ha fatto muro. Pur avendo dato i pareri tecnici e urbanistici favorevoli, ha poi espresso un parere negativo e un diniego. La conferenza di servizio a giugno si è chiusa negativamente. L’ultimo atto si è consumato nel settembre scorso con l’ultimo diniego.

I consiglieri di Fratelli d’Italia accusano l’amministrazione comunale di immobilismo e di aver fatto perdere quei finanziamenti che erano arrivati in parte dalla Regione, in parte dal Libero Consorzio per realizzare l’unico progetto possibile e che – a loro parere -sarebbe “l’unica scelta doverosa e necessaria”.

Nicastro: “Basta polemiche sul ponte di Cammarana, opposizioni in cerca di visibilità”

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, interviene per replicare alle critiche delle opposizioni sul ponte di Cammarana, definendole “strumentali e prive di fondamento”.

“Rispediamo al mittente – dichiara – le accuse della destra e del Movimento 5 Stelle: si tratta di polemiche create ad arte per screditare il sindaco Aiello e la sua amministrazione”.

Nicastro chiarisce che il progetto riguarda “un finanziamento di soli 150mila euro per un ponticello ciclopedonale, somma modesta rispetto alle reali esigenze del territorio”. E aggiunge: “Il ponte deve essere carrabile, per consentire anche l’accesso ai mezzi di soccorso nella zona del promontorio di Camarina. Non si capisce perché il ponte di Messina si possa fare e quello di Camarina no”.

L’assessore accusa le opposizioni di voler “ricattare politicamente l’amministrazione” e di “alimentare una campagna basata su falsità”, sottolineando come, pur governando a livello regionale e nazionale, “la destra non sia stata in grado di dare risposte concrete ai cittadini, né di intervenire per il ripristino di via della Fratellanza”.

“Non cederemo a nessun tipo di pressione o ricatto – conclude Nicastro –. Continueremo a lavorare per tutelare gli interessi della città e di tutti i vittoriesi”.

