“Il Pianista”: spettacolo allo Spazio cultura Giorgio Sparacino

Inizio spettacolo, alle 19, nella sede culturale di via Nazionale dove ha sede il teatro. L’invito per assistere a “Il Pianista” arriva dallo stesso attore e regista Alessandro Sparacino. “Quale storia migliore di quella di un uomo che nasce, cresce e vive per quasi cinquant’anni su una nave, senza mai mettere piede sulla terraferma. Un uomo che è artista, sognatore, capace di incantare i passeggeri con una musica ‘che non c’era da nessuna parte. La sua esistenza è un perfetto equilibrio tra l’amore per la musica e la paura di un mondo troppo vasto – presenta così l’evento lo stesso Alessandro Sparacino – lasciatevi trasportare dalla storia più pazzesca e bella che l’Oceano possa offrire. Non perdetevi questa straordinaria avventura teatrale! Venite a scoprire come la musica possa essere l’unico vero porto in mezzo a una tempesta di vita”.

