Il pianista Ruben Micieli ed il Quintetto d’Archi a Palazzo Spadaro a Scicli

Ruben Micieli arriva a Scicli fresco della designazione a partecipare al prestigioso Concorso Chopin per le fasi finali in programma a Varsavia.

Ad organizzare l’evento musicale, nella cornice di Palazzo Spadaro, è l’associazione “Amici della Musica”, presieduta da Francesco Mirabella.

Fra i brani che presenterà Ruben Micieli c’è il Concerto n.1 del compositore polacco, nella riduzione per pianoforte e quintetto d’archi.

Il quintetto sarà formato dai maestri: Marco Mazzamuto (violino I), Dario Militano (violino II), Salvatore Randazzo (viola), Bruno Crinò (violoncello), Fernando Caicedo Ortiz (contrabbasso).

L’inizio del concerto è previsto per le ore 20:00, nella Sala Falcone-Borsellino di Palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna.

