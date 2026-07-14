Il Pd accelera a Scicli: Causarano confermato e una squadra pronta alla nuova sfida politica

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Non c’è stato inverno, né primavera e né estate oggi. Il Partito Democratico và avanti come un rullo compressore deciso a scrivere una nuova pagina nella Scicli che si avvia a vivere l’ultimo anno di mandato del sindaco Mario Marino. La foto della nuova segreteria la fa il segretario cittadino Marco Causarano il quale, fin dal suo incarico che doveva essere temporaneo, ha lavorato con impegno, costanza e preparazione al punto da rimanere a guidare la direzione del partito con una conferma plateale. “Donne e uomini. Giovani e meno giovani. Esperienze diverse, professioni diverse, sensibilità diverse. Perché una comunità cresce quando sa trasformare le differenze in una ricchezza – spiega Marco Causarano – con questo spirito riparte la segreteria rappresentata da un gruppo unito dagli stessi valori e dalla volontà di costruire una Scicli più bella, più vivibile e con maggiori opportunità per le nuove generazioni. Non è casuale il luogo scelto per questa foto. Il ‘non parco giochi’ di via Tagliamento rappresenta uno dei tanti simboli di una città che merita più cura, più attenzione ed una politica capace di trasformare le promesse in risultati”.

I componenti della nuova segreteria del Partito Democratico: oltre al segretario Marco Causarano ne fanno parte Emilia Arrabito, Gianpaolo Aquilino, Carmelo Carnemolla, Salvo Di Maria, Enrico Falla, Paola Giannone, Michele Minardo, Lucia Nifosì, Monica Occhini e Franco Susino. “Le porte del Partito Democratico restano aperte a chiunque voglia dare il proprio contributo, con idee, impegno e passione, per costruire insieme il futuro di Scicli” – è il messaggio che il segretario cittadino lancia in questa nuova fase del partito.

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