A Kamarina inaugurato il nuovo cortile del Museo archeologico

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

I lavori sono stati ultimati da poco e presentare al territorio ibleo il nuovo cortile del Museo archeologico del Parco archeologico di Kamarina è apparso un obbligo oltre che un piacere. Condividere quanto di bello è stato realizzato e soprattutto viverlo nella dimensione che gli spetta, quella di essere punto di riferimento per appuntamenti culturali e di incontro. Per fare conoscere questo gioiello è stata pensata una serata che, di fatto, ha inaugurato la rassegna estiva organizzata dall’Associazione Mozart di Modica.

Un pubblico attento e qualificato ha accolto con grande apprezzamento l’esibizione del giovane pianista Filippo Gorini il quale ha regalato un emozionante viaggio nel grande repertorio classico, eseguendo musiche di Mozart, Schumann, Schubert e Beethoven. Visto il successo e lo sguardo attento verso un lavoro di restyling di indubbio interesse e valore, oggi è doveroso soffermarsi sull’importanza di questo nuovo sito culturale. “L’area esterna del Museo si conferma così uno spazio ideale per la cultura e continuerà ad accogliere, nel corso dell’estate, altri appuntamenti dedicati alla musica, all’arte e allo spettacolo. Un ottimo inizio per una stagione ricca di emozioni” – è stato commentato a chiusura dell’evento.

© Riproduzione riservata