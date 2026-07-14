Ratti in via Monte Bianco a Ragusa: l’allarme dei residenti

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Si accende l’allarme in via Monte Bianco, a Ragusa, dove numerosi residenti denunciano la presenza di ratti nelle aree circostanti un condominio, una situazione che sta alimentando forte preoccupazione tra le famiglie del quartiere. A raccogliere e rilanciare la segnalazione è stata la consigliera comunale Rossana Caruso, che ha chiesto all’Amministrazione comunale un intervento immediato per verificare le condizioni igienico-sanitarie della zona e adottare tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il fenomeno avrebbe iniziato a manifestarsi con maggiore intensità in concomitanza con la ripresa dei lavori nel vicino vecchio mulino Curiale. Una coincidenza che ha spinto i residenti a chiedere accertamenti approfonditi per individuare le cause della proliferazione dei roditori e scongiurare ulteriori rischi.

La richiesta di Rossana Caruso al Comune e all’Asp

La consigliera comunale ha spiegato di essere stata contattata da una residente che ha descritto una situazione definita particolarmente preoccupante.

«Ho ricevuto una segnalazione da parte di una residente che descrive una situazione allarmante e che richiede un intervento immediato da parte del Comune. La salute pubblica non può essere messa a rischio. È necessario che si proceda con i sopralluoghi e, se occorre, con una derattizzazione tempestiva per ripristinare condizioni di sicurezza e igiene», ha dichiarato Rossana Caruso.

L’obiettivo è quello di attivare rapidamente gli uffici competenti affinché vengano effettuati controlli sul posto e, qualora la presenza dei ratti venga confermata, si proceda senza ritardi con gli interventi di bonifica e derattizzazione.

I residenti hanno già segnalato il caso all’Asp di Ragusa

La vicenda è già stata portata all’attenzione dell’Asp di Ragusa. I condomini, infatti, hanno formalizzato una segnalazione chiedendo un sopralluogo urgente e l’adozione delle misure necessarie per eliminare il problema.

Caruso ha quindi sollecitato una collaborazione tra Comune, Azienda sanitaria provinciale e uffici competenti affinché la situazione venga affrontata con la massima tempestività.

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