A Pozzallo ripartono i lavori del PTA: il nuovo presidio sanitario punta a essere pronto entro giugno 2027

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Dopo un anno di stop, torna finalmente a muoversi il cantiere del nuovo PTA di Pozzallo, un’opera attesa da oltre un decennio e destinata a rafforzare in maniera significativa l’assistenza sanitaria nel territorio. L’ASP di Ragusa ha infatti affidato lo scorso 24 aprile i lavori al secondo operatore economico classificato nella gara d’appalto, l’impresa Cantieri Riuniti di Catania, consentendo così la ripresa dell’iter dopo la risoluzione del contratto con la precedente ditta esecutrice.

La ripartenza rappresenta un passaggio decisivo per un’infrastruttura considerata strategica per tutta l’area sud della provincia di Ragusa, con l’obiettivo di alleggerire il carico sugli ospedali e garantire servizi sanitari più vicini ai cittadini.

Un presidio sanitario moderno al servizio del territorio

Il nuovo Presidio Territoriale di Assistenza sorgerà nell’area compresa tra viale Australia, via Raoul Follereau e via Pietro Micca, in una posizione ritenuta strategica per assicurare un collegamento rapido con il resto del territorio.

La struttura sarà concepita come punto di raccordo tra medicina territoriale e ospedale, svolgendo una funzione fondamentale nella gestione dei servizi sanitari. Il progetto prevede due grandi aree operative: una dedicata all’emergenza, che ospiterà il servizio del 118 e il Presidio Territoriale di Emergenza (PTE), e una clinica, nella quale saranno collocati gli ambulatori specialistici destinati a rispondere alle esigenze della popolazione.

Un progetto nato nel 2012 e atteso da anni

La storia del PTA di Pozzallo affonda le radici nel 2012, quando l’attuale sindaco Roberto Ammatuna, allora parlamentare regionale, promosse l’inserimento dell’opera tra quelle finanziate attraverso i fondi previsti dalla legge 67 del 1988, ex articolo 20, destinati all’edilizia sanitaria.

Negli anni successivi si è arrivati all’approvazione del progetto esecutivo e alla pubblicazione della gara d’appalto, ma il percorso ha subito un brusco rallentamento a causa della risoluzione del contratto con l’impresa inizialmente incaricata della realizzazione dell’opera. Una situazione che ha determinato un’interruzione dei lavori durata circa dodici mesi.

Il cantiere riparte a settembre

Con il nuovo affidamento, l’impresa Cantieri Riuniti avvierà nei prossimi giorni le attività preliminari per l’allestimento del cantiere, mentre l’inizio effettivo dei lavori è previsto per la metà del mese di settembre.

L’obiettivo è recuperare il tempo perduto e procedere senza ulteriori rallentamenti fino al completamento dell’intervento, fissato indicativamente entro il mese di giugno 2027.

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