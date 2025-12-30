“Il padre della sposa” al Teatro Naselli di Comiso: una commedia irresistibile per iniziare il 2026

Comiso apre il nuovo anno all’insegna del buonumore con lo spettacolo teatrale “Il padre della sposa”, in scena venerdì 2 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Naselli. La commedia racconta le peripezie di un padre alle prese con l’organizzazione del matrimonio della sua amatissima figlia, tra wedding planner sopra le righe, preventivi che lievitano e imprevisti esilaranti, trasformando la tranquilla routine in un piccolo, irresistibile incubo.

Sul palco, due grandi nomi del teatro siciliano, Gino Astorina ed Eduardo Saitta, diretti da Giampaolo Romania, daranno vita a uno spettacolo travolgente che alterna momenti di comicità pura a tocchi di malinconia, sottolineando la tenerezza del legame tra genitori e figli. La commedia mette in scena il momento in cui i figli, inevitabilmente, spiccano il volo, restituendo al pubblico uno spettacolo che diverte ma fa anche riflettere sulla famiglia e sull’affetto incondizionato.

L’iniziativa, prodotta dall’Associazione Culturale Progetto Teatrando, rientra nella stagione teatrale organizzata dall’Associazione La Girandola, che punta a offrire al pubblico momenti di spensieratezza senza rinunciare a contenuti autentici. Il teatro Naselli garantisce inoltre servizi dedicati, tra cui animazione per bambini dalle 20.30 fino al termine dello spettacolo e servizio taxi andata e ritorno, per rendere più comoda la partecipazione delle famiglie.

Per informazioni, aggiornamenti e prenotazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.spazionaselli.it, seguire le pagine social del Teatro Naselli o contattare il numero 328 497 4542. Il botteghino sarà aperto dalle 16 alle 20.

