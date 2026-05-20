Il mondo della pizza in lutto: è morto a Vittoria Gianni Normanno

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Vittoria in lutto per la morte di Gianni Normanno. Normanno, maestro pizzaiolo e panificatore di antiche tradizioni, era noto per il suo impegno nel campo della pizza. Quale esponente nazionale delle API (Associazione Pizzerie Italiane) e Scuola nazionale di Pizza, aveva organizzato numerosi corsi per pizzaioli e gestito alcuni premi collegati all’arte bianca e all’arte della pizza in particolare.

Era noto per la sua verve, la sua capacità di proporre il proprio lavoro con passione e dinamicità. Aveva 62 anni. La notizia della sua morte ha fatto il giro della città, suscitando commozione e doloreper la prematura scomparsa e apprezzamento per un uomo che aveva vissuto con grande dedizione la sua attività, con uno sguardo attento alla città di Vittoria.

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