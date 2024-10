Il modicano Giorgio Moncada vicedirettore generale di Bruno Euronics

Euronics Bruno annuncia una riorganizzazione aziendale all’insegna delle risorse interne e ci sarà anche Giorgio Moncada, che è entrato a far parte dell’azienda nel 1998 come store manager di Modica: oggi ricopre il ruolo di vicedirettore generale. Francesco Crisafulli entra nel consiglio di amministrazione come co-amministratore delegato, con deleghe alle risorse umane e allo sviluppo, mentre il Professor Maurizio Decastri, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, mantiene la carica di presidente e membro esterno.

Il nuovo organigramma

Il nuovo organigramma di Euronics Bruno rafforza la struttura aziendale con l’introduzione di ruoli strategici volti a ottimizzare il coordinamento e la gestione delle attività. Alessandro Barresi è stato nominato Business Controlling Director, incaricato del budgeting, del controllo sul business aziendale delle linee commerciali, vendite e marketing, e del posizionamento competitivo nelle diverse aree geografiche. Inoltre, svolgerà un ruolo di raccordo tra le linee di business e la direzione generale.

Daniele Patania, in azienda dal 2011, diventa Direttore Commerciale, portando con sé una vasta esperienza maturata come store manager e nell’omnicanalità. Francesco La Terra, con esperienza nei punti vendita, assume il ruolo di Direttore Vendite, mentre Martina Pino, parte dell’azienda dal 2017, diventa Responsabile Marketing.

Giorgio Moncada, come già detto, presente in azienda dal 1998, ricopre il ruolo di Vicedirettore Generale, mentre Stefano Santonocito, con oltre 12 anni di esperienza, è nominato CFO.

Diego Crisafulli, amministratore delegato e direttore generale, ha sottolineato l’importanza di investire nel talento interno e nel consolidamento di un welfare aziendale, evidenziando l’impegno a promuovere un ambiente che favorisca la crescita responsabile e duratura dei dipendenti.

© Riproduzione riservata