Il Modica Calcio prepara la sfida casalinga con il Megara

Dopo l’importante successo ottenuto domenica scorsa al “Franco Vassallo” contro lo Sporting Eubea, il Modica Calcio del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo è tornato in campo per riprendere gli allenamenti in vista della gara casalinga di domenica prossima, quando al “Vincenzo Barone” arriverà il pericolante Megara Augusta.

I rossoblù sono scesi in campo per la prima seduta settimanale, consapevoli che le gare contro le formazioni impegnate nella lotta salvezza nascondono sempre delle insidie. Quindi massima attenzione già dal primo allenamento per arrivare con il piglio giusto all’appuntamento con i neroverdi augustani di domenica prossima, dove per Pellegrino e compagni conterà solo il successo.

Il tecnico Giancarlo Betta, per la gara di domenica non avrà a disposizione Antonio Butera, che già in diffida, domenica a Licodia è stato ammonito e salterà per squalifica la sfida casalinga con l’undici siracusano. Di contro, il trainer rossoblu conta di recuperare sia Ciccio Vindigni, sia l’ex di turno Santo Carpinteri, entrambi assenti domenica al “Vassallo” per noie fisiche che sono in via di smaltimento.

La squadra lavorerà come al solito con sedute di allenamento giornaliere fino a venerdì, quando Giancarlo Betta al termine della rifinitura diramerà la lista dei convocati che domenica alle 15 dovranno puntare dritto alla vittoria contro il Megara.

