Il made in Italy entra nelle scuole. Al “Cataudella” di Scicli fondi per attrezzature green e sostenibili

Laboratori didattici green, sostenibili ed innovativi. Salto di qualità per l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” che ha ottenuto un finanziamento di 350mila euro per l’acquisto di attrezzature destinati a laboratori volti ad incentivare il “made in Italy” nelle scuole. I fondi arrivano dal PON Scuola in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito dello scorso mese di marzo destinato a quelle realtà scolastiche con indirizzo alberghiero, agrario, nautico o aeronautico. Quanto di opportuno per il “Quintino Cataudella” con i suoi due moduli, uno per gli acquisti di attrezzature per l’indirizzo alberghiero e uno per l’acquisto di attrezzature per l’indirizzo agrario.

Con i 350 mila euro ottenuti previsti acquisiti di nuova fattura.

Mantecatore-sorbetteria per gelato e temperatrice cioccolato, macchina per ghiaccio, forno per pizzeria e pasticceria, planetaria impastatrice, sfogliatrice a rulli, macchina per il sottovuoto, piani cottura, piastre ad induzione, scaldavivande, friggitrici, bollitori, vetrina espositiva refrigerata, macchina da caffè, banco bar per sala ristorante, carrelli flambè, chafing dish, distributori bevande calde e fredde, e molti altri piccoli elettrodomestici per il modulo dell’alberghiero.

Due trattori e macchine per la lavorazione del terreno, una stazione di rilevamento GNSS – GPS, strumenti da laboratorio, bancali flusso e riflusso per florovivaismo e floating system e lavori di sistemazione agraria per l’indirizzo agrario.

Entro l’estate l’acquisto e l’installazione.

“Tempi ristretti per la realizzazione del progetto – afferma il dirigente scolastico Enzo Giannone – ma con i responsabili dell’azienda agraria, della cucina e della sala oltre che con il personale di segreteria siamo già impegnati e continueremo ad esserlo nelle prossime settimane, per rispettare i tempi molto ristretti che il Ministero dell’Istruzione ci ha dato per la realizzazione del progetto”.