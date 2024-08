Il grande beach Volley a Marina di Modica. Ieri una giornta spettacolo di alto livello

Marina di Modica location ideale per ospitare gli sport sulla sabbia. Dopo il beach soccer l’esame di laurea è stato il beach volley, ampiamente superato a pieni voti. ieri nel primo pomeriggio

si sono sfidati la coppia campione d’Italia in carica, Davide Benzi-Carlo Bonifazi, e Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, e Ivan Zaytsev, simbolo del volley e oggi straordinario

interprete sulla sabbia. Per Lupo-Zaytsev, tra il tripudio generale (pubblico stimolato da Gianchy, la voce storica del beach volley), un meritato accesso in semifinale.

In semifinale, nel maschile, volano Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, vittoriosi su Benzi-Bonifazi, e Giacomo Titta-Mauro Sacripanti, bravi a spuntarla su Spadoni-Luisetto (16-14 per 2-1).

Aspettano domani mattina, a mezzogiorno, le coppie dal tabellone perdenti. Semifinale femminile per Federica Frasca-Alice Gradini e Giada Benazzi-Michela Lantignotti. Le prime due teste di serie se la

vedranno con le formazioni che arrivano dalle sfide del tabellone perdenti che decideranno i piazzamenti dal quinto posto.

Giornata negativa per i colori siciliani. Franco Arezzo e Geri Ndrecaj, la Top Team Masterball, vincitore della tappa di Catania e teste di serie numero 5, chiude al nono posto, dopo le sconfitte con Lupo-Zaytsev e Crusco Cravera. Si chiude l’esperienza nel main draw nella prima giornata per i fratelli Andrea

e Marco Di Franco (a testa altissima contro Brucini-Potestà, vittoriosi solo 2-1), Cavalli-Platania, i gemelli Andronico, Orto- Ficosecco (battuti in 3 avvincenti set da Crusco-Cravera). Nel femminile cedono nella prima giornata Nicole Ferrarini-Egle Solarino e Sofia Turlà-Giulia Leggio.

© Riproduzione riservata