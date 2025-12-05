“Il Gobbo di Notre Dame”: spettacolo a Scicli

Appuntamento alle 18.30 al Nuovo Cineteatro Italia con lo spettacolo, al quale si lavora da mesi, che è un “must” per bambini, ragazzi e grandi dal titolo “Il Gobbo di Notre Dame”. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ed è il frutto del progetto “Liberi dall’Invisibilità”, nato dalla collaborazione tra l’Associazione I Tetti Colorati, la Caritas diocesana di Ragusa e Save The Children nella piena convinzione che “l’arte e la cultura siano strumenti essenziali per il riscatto sociale”. I ragazzi, durante questa esperienza teatrale, hanno potuto sperimentare la socialità, scoprire e coltivare le proprie doti creative, riappropriarsi del desiderio di sognare un futuro nuovo grazie al teatro che è veicolo di cambiamento e speranza.









