Il Gabbiano Pozzallo vince sul Trinisi Messina. Ancora festa e qualificazione per Coppa Sicilia - Ragusa Oggi

Il Gabbiano Pozzallo vince sul Trinisi Messina. Ancora festa e qualificazione per Coppa Sicilia

Dopo aver concluso da imbattuta il girone di andata di serie C, il Gabbiano Pozzallo s’impone sul Trinisi di Messina con una schiacciante vittoria per 3 a 0, qualificandosi per la Final Four di Coppa Sicilia. Partita sempre dominata dai padroni di casa che hanno gestito l’incontro con autorevolezza, ottenendo l’ennesima brillante vittoria. L’esperienza del mister Prefetto e la determinazione dei giocatori, 5 dei quali facenti parte dell’under 18 pozzallese, fanno ben sperare per il futuro del Gabbiano e per l’imminente inizio del girone di ritorno di serie C.

[image: image.png]