Il futuro del turismo ibleo si decide a Ragusa: nuovi modelli, PayTourist e una governance condivisa



RAGUSA – Quale sarà il futuro della gestione turistica della terra barocca, cioè della destinazione turistica unica Enjoy Barocco, promossa dal GAL Terra Barocca e che racchiude i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina ? La risposta arriverà sabato 10 gennaio, a partire dalle 9,30 a Ragusa, presso la sala conferenze dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, in via On. C. Di Quattro, nella zona artigianale di contrada Mugno. Al centro dell’incontro, promosso dal GAL Terra Barocca, il tema della Destination Management Organization Enjoy Barocco, con un focus su strumenti operativi, modelli di governance e strategie condivise per lo sviluppo locale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del dirigente dell’Ispettorato Agricoltura di Ragusa, Giorgio Carpenzano e del presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali Giuseppe Iacono, si aprirà il ciclo degli interventi tecnici con la relazione di Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca, dedicata alla progettazione integrata e allo sviluppo locale in vista del prossimo ciclo di programmazione. A seguire, Marco Platania, docente dell’Università di Catania e direttore dell’Osservatorio Turistico per lo Sviluppo Locale, e Christian Del Bono, destination manager, entreranno nel vivo delle attività della DMO Enjoy Barocco, illustrando strumenti e azioni di destination management già messi in campo a servizio del territorio.

Sarà l’occasione anche per presentare “PayTourist” uno dei servizi che partirà proprio grazie al finanziamento del GAL Terra Barocca permettendo di supportare istituzioni e operatori, ottenendo per la prima volta in tempo reale i dati sulle presenze turistiche, consentendo così di programmare e verificare i risultati raggiunti o modificando opportunamente le azioni messe in campo. La piattaforma digitale è pensata per semplificare e rendere più efficiente la gestione dell’imposta di soggiorno e dei servizi turistici collegati, attraverso strumenti intuitivi e integrati, supportando le istituzioni nel monitoraggio, nella rendicontazione e nel controllo dei flussi turistici, aiutando nel contempo gli operatori turistici e le strutture ricettive a gestire in modo semplice pagamenti, dichiarazioni e adempimenti amministrativi Ne parlerà Alberto Pergola prima di dar spazio al percorso di Destination Building, un modello di governance condiviso arricchito dagli interventi programmati delle realtà coinvolte. La mattinata proseguirà con gli interventi di Saverio Continella, amministratore delegato della Banca Agricola Popolare di Sicilia, e di Giuseppe Di Dio, direttore del GAL Valli del Golfo, per occuparsi di condivisione, supporto e territorio.

Infine il panel dedicato al ruolo degli enti locali nella governance della DMO Enjoy Barocco. Interverranno Maria Monisteri, sindaco di Modica e presidente del GAL Terra Barocca, Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, Mario Marino, sindaco di Scicli, Giuseppe Dimartino, sindaco di Santa Croce Camerina, Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica, Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, e Maria Rita Schembari, presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. L’incontro rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento della DMO Enjoy Barocco, chiamata a rafforzare il coordinamento territoriale, a valorizzare le azioni già avviate e a costruire una visione condivisa in un’ottica di sostenibilità, innovazione e competitività.

