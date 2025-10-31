Il fotografo che cattura i fulmini: l’immagine spettacolare del cielo di Ragusa

Un bagliore improvviso nel buio della notte, una danza di nuvole e fulmini che illumina l’orizzonte orientale di Ragusa. È l’immagine spettacolare catturata nella notte tra il 30 e il 31 ottobre dal fotografo e astrofotografo Giovanni Tumino, che con la sua sensibilità e precisione tecnica ha immortalato una cella temporalesca in transito a est della città.

Lo scatto — realizzato alle 04:31 del 31 ottobre 2025 — restituisce tutta la forza e la bellezza del cielo ibleo, sospeso tra oscurità e luce. Tumino, noto per la sua capacità di cogliere fenomeni astronomici e atmosferici con occhio artistico, ha raccontato così il momento:

“È stato uno spettacolo impressionante: i lampi si susseguivano in continuazione, e la cella sembrava respirare di luce. Ho voluto catturare quella potenza silenziosa che la natura sa offrire”.

Dal punto di vista tecnico, la foto è frutto di un lavoro meticoloso: Canon R6 Mark II Mirrorless Camera, obiettivo Sigma DG 50 mm a f/8, 4 pose da 30 secondi ciascuna a ISO 800. La post-produzione, curata con Lightroom e Photoshop, ha permesso di ottenere un’immagine nitida, equilibrata e incredibilmente profonda.

Ancora una volta, Giovanni Tumino conferma il suo talento nel raccontare il cielo sopra Ragusa, tra scienza e poesia, dove ogni scatto diventa una finestra aperta sull’immensità.

