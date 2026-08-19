Il Faro del Plemmirio sotto le stelle: la magia del cielo di agosto in uno scatto di Enrico Modica

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Una notte d’agosto, il Faro del Plemmirio illuminato nel buio e, sopra la costa siracusana, un cielo capace di raccontare milioni di anni di storia dell’universo. È questo il suggestivo scenario immortalato da Enrico Modica nella notte del 13 agosto 2026, alle 23:30, presso l’Area Marina Protetta del Plemmirio, a Siracusa. Lo scatto astrofotografico mette in dialogo il paesaggio siciliano e la profondità del cielo, trasformando un angolo riconoscibile della costa siracusana in un vero palcoscenico astronomico.

Il Faro del Plemmirio tra stelle e costellazioni

Protagonista terrestre della composizione è il Faro del Plemmirio, punto di riferimento della costa che emerge dalla notte mentre, sopra la sua sagoma, si apre un cielo ricco di stelle. Nell’inquadratura sono riconoscibili alcune delle costellazioni più affascinanti dell’estate, tra cui Andromeda, Cassiopea e Perseo. La fotografia non si limita così a documentare un luogo, ma costruisce un rapporto visivo tra ciò che appartiene alla dimensione quotidiana e ciò che si trova a distanze quasi inconcepibili.

A rendere ancora più preziosa la scena è la presenza della galassia di Andromeda, M31, distante circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra. La sua luce ha attraversato lo spazio per un tempo immensamente lungo prima di raggiungere i nostri occhi e, in questo caso, il sensore della macchina fotografica. Il risultato è un’immagine nella quale il paesaggio del Plemmirio diventa idealmente una finestra aperta sull’universo.

Una Perseide attraversa il cielo di Siracusa

Sulla sinistra dell’immagine compare inoltre una Perseide, una breve scia luminosa che attraversa il cielo e aggiunge alla fotografia un elemento dinamico e irripetibile. La coincidenza temporale assume un valore particolare: la notte del 13 agosto cade infatti nel periodo tradizionalmente associato allo sciame meteorico delle Perseidi, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di osservazione del cielo.

La meteora è il simbolo dell’istante che fugge. La sua apparizione dura appena un attimo, ma la fotografia permette di conservarne la traccia nel tempo. È proprio questa contrapposizione tra fugacità e memoria a rendere particolarmente suggestiva la composizione di Enrico Modica: una luce destinata a scomparire quasi nello stesso momento in cui appare viene trasformata in un segno permanente.

Un incontro tra paesaggio terrestre e universo

L’idea alla base dello scatto è quella di mettere in relazione due dimensioni apparentemente lontanissime. Da una parte c’è il faro, con la sua luce concreta, legata alla costa e alla presenza dell’uomo; dall’altra ci sono le stelle, la galassia di Andromeda e la scia improvvisa di una meteora, testimonianze di una realtà cosmica che si estende ben oltre i confini del nostro pianeta.

Il Faro del Plemmirio diventa così qualcosa di più di un semplice elemento architettonico. La sua luce si contrappone e allo stesso tempo si armonizza con quella degli astri: una appartiene al presente e al territorio, le altre provengono da distanze immense e raccontano un passato remoto dell’universo.

La tecnica dietro la fotografia di Enrico Modica

Per realizzare l’immagine, Enrico Modica ha utilizzato una Nikon D750 abbinata a un obiettivo Samyang 14 mm f/2.8. Per le riprese del cielo è stato impiegato un astroinseguitore, utilizzato esclusivamente per gli scatti astronomici. Questa scelta tecnica consente di valorizzare la profondità del cielo e di mettere in evidenza le stelle e gli oggetti celesti senza rinunciare alla presenza scenografica del paesaggio.

La difficoltà di questo genere di fotografia consiste proprio nel trovare un equilibrio tra primo piano e cielo, tra elementi terrestri e soggetti astronomici. Nel caso dello scatto realizzato al Plemmirio, la composizione riesce a conservare entrambi i livelli, facendo del faro il punto di riferimento visivo di una scena che si estende progressivamente verso lo spazio profondo.

Il Plemmirio, un osservatorio naturale sul Mediterraneo

La fotografia conferma inoltre le potenzialità del territorio siracusano per l’osservazione del cielo e per l’astrofotografia. La costa del Plemmirio, con il suo paesaggio mediterraneo e la possibilità di osservare il firmamento lontano dai contesti urbani più densamente illuminati, offre scenari particolarmente suggestivi agli appassionati di fotografia astronomica.

In questa prospettiva, il territorio siciliano non è soltanto lo sfondo dell’immagine, ma diventa parte integrante del racconto. Il faro, il mare, la costa e il cielo stellato contribuiscono insieme alla costruzione di una fotografia capace di unire identità locale e dimensione universale.

La stella cadente e il desiderio di fermare il tempo

C’è infine un elemento emotivo che rende lo scatto particolarmente evocativo: la Perseide. Da sempre le stelle cadenti sono associate a un desiderio affidato al cielo nel breve momento della loro apparizione. In questa fotografia quella tradizione incontra la capacità della macchina fotografica di fermare ciò che, per sua natura, è destinato a scomparire.

La scia luminosa rimane impressa nell’immagine mentre il tempo continua a scorrere. È una piccola traccia di luce che, insieme alla galassia di Andromeda e alle costellazioni di agosto, contribuisce a trasformare una fotografia del Faro del Plemmirio in un racconto sul tempo, sulla distanza e sulla meraviglia dell’osservare il cielo.

Un’immagine che racconta la Sicilia e l’universo

Lo scatto di Enrico Modica restituisce quindi una visione del Faro del Plemmirio che va oltre la semplice fotografia paesaggistica. Il faro diventa il punto d’incontro tra la dimensione terrestre e quella celeste, tra una luce vicina e riconoscibile e la luce di astri che hanno viaggiato per milioni di anni prima di arrivare fino a noi.

È proprio questo dialogo tra Siracusa e il cosmo a rendere l’immagine particolarmente significativa. In una sola inquadratura convivono un luogo preciso della Sicilia, le costellazioni di Andromeda, Cassiopea e Perseo, la galassia M31 e il breve passaggio di una Perseide. Un piccolo frammento di territorio diventa così la soglia attraverso la quale guardare molto più lontano, dimostrando ancora una volta come la costa siracusana possa offrire scenari straordinari per raccontare, attraverso la fotografia, la bellezza della notte e l’immensità dell’universo.

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