Il Comune di Caltanissetta conferisce un attestato di ringraziamento ai volontari di protezione civile di Comiso

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha conferito un attestato di ringraziamento al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Comiso in riconoscimento del prezioso contributo offerto durante la grave emergenza idrica che ha colpito la città.

Motivazione del riconoscimento

L’attestato recita: “Per l’instancabile impegno e la generosa dedizione dimostrata durante la crisi idrica che ha colpito la nostra città. Il vostro prezioso contributo ha permesso di affrontare un momento di grande difficoltà, offrendo aiuto e sostegno alle famiglie, alle aziende e agli Enti sensibili della città di Caltanissetta. Il vostro spirito di solidarietà è un esempio per tutti noi.”

Cerimonia di consegna

Una delegazione del gruppo di volontari ha ricevuto l’attestato presso il Teatro Comunale di Caltanissetta, dalle mani del sindaco Walter Calogero Tesauro, alla presenza di cittadini e autorità locali.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso il proprio orgoglio per i volontari: “Il volontariato è una scelta. Una scelta di vita che dona altruismo, tempo e passione all’intera comunità. Tanti auguri di buon Natale ai nostri meravigliosi volontari della Protezione civile di Comiso. Grazie per ciò che fate, grazie per le splendide persone che siete!”

