Il commiato del questore Marco Giambra: “Reati in calo e risposta immediata dello Stato”

Reati in calo, anche se i reati connessi al codice rosso non subiscono un trend in decrescita. La risposta dello Stato è stata “immediata ed efficace” per il questore Giambra che dopo poco più di un anno lascia la questura di Ragusa per guidare la questura di Caltanissetta. “In ogni episodio di una certa gravità in provincia di Ragusa si è registrata una risposta efficace dello Stato” dice Giambra. Prevenzione e repressione, controlli e presenza sul territorio. Il questore cita il contrasto alla immigrazione clandestina, ma anche alle armi e alla droga oltre alle verifiche serrate sin dal suo insediamento ai locali di pubblico spettacolo in collaborazione con i vigili del fuoco. “Diverse licenze non sono state rinnovate, altre riattivate solo dopo l’adozione delle prescrizioni rilevate in tema di sicurezza”. Tra le operazioni di successo, quella che ha portato alla individuazione dei presunti autori del rapimento del 17enne di Vittoria. Dalla massima autorità in tema di pubblica sicurezza viene ricordata l’attenzione alle scuole nella educazione alla legalità e come strumento di prevenzione e l’impegno nei confronti degli anziani per scongiurare le truffe. Poi il saluto. Domani la partenza per la nuova destinazione

