“Entusiasmo e impegno”: si insedia a Ragusa il questore Giambra

Si è insediato stamani il questore di Ragusa, Marco Giambra. Attraverso la convocazione dei giornalisti iblei ha voluto salutare come primo atto, i cittadini della provincia per poi raccontare di questo nuovo incarico come massima autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, accolto con entusiasmo e con pari impegno “allo scopo di garantire la sicurezza e l’esercizio dei diritti e delle libertà cardine della nostra Costituzione”. Prevenzione, in primis e repressione. “Sono abituato a lavorare a tutto tondo, ora approfondirò la conoscenza di questo territorio”.

Prima dell’incontro con i giornalisti, il questore, nel corso di una cerimonia officiata dal cappellano Don Giuseppe Ramondazzo, ha deposto una corona d’alloro alla base del monumento all’ingresso della questura, rendendo gli onori ai caduti della Polizia di Stato e al ricordo, con un cuscino di fiori, del vice questore Ninni Cassarà e degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi durante il servizio all’interno della Questura di Trieste nel 2019. Alla cerimonia hanno partecipato le rappresentanze di tutto il personale della Polizia di Stato e del ruolo civile dell’Interno, alle rappresentanze dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, e le organizzazioni sindacali di categoria che poi hanno avuto un incontro con il questore. Al termine il questore è stato ricevuto a Palazzo del Governo dal prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri.

