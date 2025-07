Il Circolo del Tennis Ragusa promosso in serie B maschile

Una stagione da incorniciare per il Circolo Tennis Ragusa, che ha conquistato la promozione in Serie B nazionale al termine di un campionato entusiasmante, culminato con i playoff vinti contro il temibile “Villaforte Tennis” di San Salvatore Monferrato (AL). Dopo aver chiuso al secondo posto la fase a gironi del campionato di Serie B2 2024/25, la squadra ragusana ha lottato con grinta e determinazione nei due turni di spareggio promozione, coronando così il sogno dell’accesso alla categoria superiore per la stagione 2025/26.

Nella gara di andata dei playoff, il CT Ragusa ha firmato una prestigiosa vittoria per 4-2 in trasferta, mettendo in mostra coesione e qualità tecnica. Il ritorno, giocato in casa davanti a un pubblico caloroso e partecipe, si è chiuso con un pareggio per 3-3, sufficiente a certificare la storica promozione grazie al vantaggio complessivo ottenuto.

Un successo costruito con programmazione e passione, merito di una squadra compatta, ben guidata dal direttore sportivo Andrea Tumino, che ha saputo allestire un gruppo competitivo e motivato. Tra i protagonisti assoluti della cavalcata trionfale spicca il nome del giovane comisano Michelangelo Giuffrida, talento emergente del tennis siciliano, che ha brillato per rendimento e maturità nei momenti decisivi del torneo. Le sue prestazioni sono risultate decisive, contribuendo in maniera determinante al risultato finale.

Il CT Ragusa si prepara ora alla nuova sfida in Serie B, consapevole di aver scritto una pagina importante della propria storia sportiva e di aver dato lustro all’intero territorio ibleo. La promozione rappresenta non solo un traguardo agonistico, ma anche un’opportunità di crescita per tutto il movimento tennistico locale.

