Il “Canto di Natale” di Dickens: la Compagnia G.o.D.o.T. al Teatro Vittoria Colonna

La magia senza tempo del “Canto di Natale” di Charles Dickens arriva al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria grazie alla Compagnia G.o.D.o.T., che da undici anni porta in scena uno degli spettacoli più amati del proprio repertorio. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 dicembre alle ore 17.30, con ingresso libero, su iniziativa del Comune di Vittoria nell’ambito del cartellone delle festività natalizie.

Lo spettacolo si inserisce in un clima di proficua collaborazione con la direzione artistica del Teatro Vittoria Colonna, affidata a Tiziana Bellassai, con la quale la Compagnia G.o.D.o.T. ha contribuito alla costruzione del cartellone e partecipato attivamente alla serata di presentazione della stagione teatrale, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.

Sul palco prende vita la celebre storia di Ebenezer Scrooge, simbolo universale di redenzione e rinascita. Ambientato nella Londra dell’Ottocento, il racconto si sviluppa nella forma di un recital a sei voci, essenziale ed evocativo, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. Al centro della scena, la intensa interpretazione di Vittorio Bonaccorso, che restituisce tutta la complessità di un uomo avaro e solitario, guidato nella notte di Natale in un viaggio tra passato, presente e futuro. Un percorso umano e spirituale che conduce Scrooge alla riscoperta dell’empatia, della memoria e della solidarietà.

Accanto a Bonaccorso, in scena Federica Bisegna, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, con il prezioso cameo dei piccoli Amelia Gurrieri, Anna Aurora Nobile, Sara Mirabella e Victor Amariei, allievi del Lab Junior della Compagnia G.o.D.o.T., che arricchiscono il racconto con freschezza e delicatezza.

L’adattamento è curato da Federica Bisegna, mentre regia e scelte musicali portano la firma di Vittorio Bonaccorso, con la collaborazione di Mattia Zecchin. Nel tempo, questo “Canto di Natale” è diventato uno degli spettacoli più rappresentativi della compagnia, capace di rinnovarsi a ogni replica grazie all’incontro con nuovi spazi e nuovi pubblici.

«È uno spettacolo che ci accompagna da undici anni e che continua a rinnovarsi – dichiarano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Portarlo al Teatro Vittoria Colonna, in un contesto di collaborazione che ci onora, rende questo appuntamento ancora più speciale».

Per informazioni è possibile contattare il 328 2553313.

© Riproduzione riservata