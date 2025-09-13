Il beach soccer torna a Scoglitti? Storia di un incontro a sorpresa a Palazzo Iacono

Il beach soccer nella prossima stagione potrebbe approdare a Scoglitti. Lasciare Marina di Modica e ritornare nella “casa madre” laddove ha mosso i primi passi dei tornei in provincia di Ragusa.

Erano i primi anni del nuovo secolo quando Fabio Nicosia (in quel periodo giovane fratello del vicesindaco in carica Pippo Nicosia) organizzò i primi tornei sulla grande spiaggia della “Lanterna”. Anno dopo anno la manifestazione crebbe sempre di più fino a giungere alla ribalta nazionale, anche con il beachvolley. Nel frattempo, dal 2006 il fratello Giuseppe Nicosia divenne sindaco di Vittoria e vi rimase per due mandati, fino al 2016. Poi le fortune politiche mutarono, venne eletto sindaco Giovanni Moscato e due anni dopo arrivò il commissariamento, salutato con grande clamore da alcune frange della politica cittadina. La contrapposizione politica tra l’ex sindaco Giuseppe Nicosia (che nell’inchiesta seguita allo scioglimento venne coinvolto, arrestato e poi pienamente riabilitato allorchè si è dimostrato che tutte le accuse a suo carico erano infondate) e l’attuale sindaco Francesco Aiello è cresciuta sempre di più. Due mondi, due orizzonti che si guardano in cagnesco.

Ma nei giorni scorsi Fabio Nicosia, accompagnato dal deputato regionale della Democrazia Cristiana Ignazio Abbate, è stato ricevuto a Palazzo Iacono. Il motivo, filtrato dagli ambienti vicini all’attuale giunta, sarebbe l’offerta di riportare il beach soccer a Scoglitti. Nicosia, da tempo, ha sposato la causa della nuova Dc e sotto tale egida ha mosso i passi che hanno portato Il beach soccer a Marina di Modica nella stagione che sta per concludersi, con un buon successo.

La notizia che Fabio Nicosia fosse tornato a varcare quel portone, in compagnia dell’ex sindaco di Modica, ha fatto il giro della città. C’è sorpresa, stupore, in alcuni casi indignazione, o di contro l’approvazione perché si tratterebbe di riportare a Scoglitti una manifestazione di rilievo.

Ma sono in tanti a chiedersi: cosa sta accadendo veramente ? La ferita e la spaccatura tra Aiello e l’ex sindaco Giuseppe Nicosia e il fratello Fabio sembrava insanabile. Negli ultimi dieci anni il linguaggio utilizzato nei confronti di Nicosia, così come del gruppo della destra che oggi siede all’opposizione in città, è stato durissimo, fatto di insulti, ma anche di accuse pesanti e di epiteti sopra le righe. Ma soprattutto pesa come un macigno uno scioglimento del consiglio comunale e degli organi elettivi (giunta retta dal sindaco Giovanni Moscato) di cui molti a Vittoria cominciano a dare una chiave di lettura diversa da quella delle versioni e dei documenti ufficiali. I processi hanno dimostrato l’infondatezza delle accuse, ma alcune ricostruzioni storiche andrebbero rifatte, anche se è difficile trovare le prove.

In questo contesto, il ritorno di Fabio Nicosia a Palazzo Iacono sembra essere “pesante”. Cosa sta veramente accadendo ? Si tratta solo di un incontro teso a parlare di manifestazioni sportive ?

La domanda, come sempre, è destinata per ora a rimanere tale. E la risposta potrà arrivare solo dalla storia futura.

© Riproduzione riservata