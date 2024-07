Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della prevenzione dell’annegamento: iniziativa anche a Marina di Ragusa

L’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), seguita alla Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021, mira a evidenziare l’impatto devastante dell’annegamento e a proporre strategie di prevenzione salvavita. Lo slogan “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni” sottolinea l’importanza di adottare misure preventive.

Le manifestazioni nelle località “bandiera blu”

Quest’anno, in Italia, tutte le località che vantano il riconoscimento #BandieraBlu hanno dedicato una giornata alla sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione degli annegamenti. Attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni di sicurezza in spiaggia e primo soccorso, e laboratori per bambini, l’iniziativa si è svolta sotto il motto “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

A Marina di Ragusa, il 25 luglio, il servizio comunale di Protezione Civile – Presidio di Marina di Ragusa organizzerà una manifestazione dimostrativa delle attività di soccorso in mare. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione e a educarla sulla prevenzione degli incidenti in mare.

La dimostrazione avrà inizio alle 10 presso la spiaggia della Dogana, dove è situata la postazione dei bagnini. Dopo una breve presentazione delle regole fondamentali per evitare rischi in mare e colpi di calore, i bagnini effettueranno una dimostrazione di salvataggio con recupero da terra nello specchio acqueo antistante.

La manifestazione coinvolgerà anche un’unità cinofila, che recupererà un bagnante in difficoltà sempre da terra. Successivamente, verrà mostrato un salvataggio in mare con un operatore-soccorritore su moto d’acqua, che prevede il recupero del bagnante con una barella, il trasporto sulla battigia, l’allertamento del 118 e la pratica della rianimazione cardio-polmonare.

© Riproduzione riservata