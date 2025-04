Il 25 aprile è Liberazione: la rete “Bedda Ciao” a Modica ne celebra il valore

In occasione dell’*80° anniversario della Liberazione dell*’*Italia dal nazifascismo*, la rete “Bedda Ciao” trasforma il* parco urbano *“*Padre Basile”* in un laboratorio a cielo aperto di libertà, memoria e partecipazione.

*DALLA MEMORIA AL FUTURO: UNA GIORNATA VIVA, APERTA, CONDIVISA*

*Il 25 aprile, da mezzogiorno e fino a mezzanotte*, i valori della *Costituzione* guidano un momento di condivisione, *aperto a tutti e a tutte*, accessibile, perché *gratuito* e scandito da musica, laboratori, parole e riflessioni.

*BEDDA CIAO: UNA RETE CHE NASCE DALLA COSTITUZIONE, CRESCE CON LE PERSONE*

“*Bedda Ciao” è una rete giovane*, ma dal respiro profondo. Nata da *un gruppo di cittadine, cittadini e associazioni*, si muove a partire dai valori fondanti della *Costituzione*: *antifascismo, giustizia sociale, libertà. *L’obiettivo? *Ricucire legami*, ritrovare il senso della parola “comunità”, costruire spazi *dove le differenze dialogano e si rafforzano*.

*Il 25 aprile è il punto di partenza* e insieme il traguardo simbolico di un percorso iniziato mesi fa, tra incontri, eventi e momenti formativi, che hanno preparato il terreno a questa giornata.

*UN*’*ALTERNATIVA CHE UNISCE, UNA FESTA PER TUTTI*

«Vogliamo parlare a tutti – raccontano i fondatori e le fondatrici di “Bedda Ciao” – coinvolgere più generazioni, dai bambini agli adulti, offrendo un’alternativa che sia leggera ma carica di senso. Per questo la giornata sarà scandita da attività pensate per tutti i gusti e tutte le età, in collaborazione con le tante realtà che hanno creduto e aderito al progetto.»

*Non solo festa, ma anche consapevolezza*: tra le aree tematiche previste, spazio a talk informativi sui referendum abrogativi in arrivo a giugno, che toccheranno temi cruciali come lavoro, sicurezza e cittadinanza. Perché *festeggiare la Liberazione vuol dire anche esercitare la libertà oggi*, con scelte consapevoli.

*Laboratori creativi* per grandi e piccoli, *musica dal vivo*, *food&beverage* a cura di realtà enogastronomiche locali, momenti di confronto con *talk dedicate*, *artigianato, sport *con un torneo di calcio sociale con i ragazzi delle scuole superiori della città,* e arte a tema *(gli artisti della Matt’Officina realizzeranno durante l’intera giornata un murales, proprio dedicato all’80° anniversario della Liberazione*). *

Un unico filo conduttore percorre questo appuntamento: *la voglia di fare e di essere comunità*, di ricordare e ritrovare valori che ritornino ad essere ponte.

*Sui canali social di *Bedda Ciao <www.instagram.com/beddaciao_/>*, l’intero programma. *

[image: image.png]



© Riproduzione riservata