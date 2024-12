Il 2 gennaio Vittoria ricorda la strage di San Basilio: un sit-in in ricordo di Salvatore e Rosario

Il 2 gennaio si ricorda la strage di San Basilio, avvenuta 26 anni anni fa. Un momento di grande importanza per mantenere vivo il ricordo delle vittime della mafia e per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e ingiustizia. Questo evento, organizzato dal Coordinamento Provinciale di Libera Ragusa insieme al circolo ANPI di Vittoria, alla CGIL ed in collaborazione con l’AGESCI del territorio e con la web radio Camurria, rappresenta un’occasione per riaffermare valori di memoria, giustizia e solidarietà.

Punti centrali dell’evento

Il ricordo di Salvatore e Rosario, i due giovani vittoriesi uccisi dalla mafia 26 anni fa, sarà il cuore dell’iniziativa. L’evento si svolgerà intorno alle 19. La messa vespertina e il successivo sit-in in Piazza del Popolo vogliono celebrare la loro memoria, coinvolgendo familiari, giovani e cittadini. Il sit-in darà voce ai giovani partecipanti, inclusi i volontari di Libera provenienti da diverse parti d’Italia. Questi ragazzi porteranno testimonianze di impegno e solidarietà, rinnovando la loro adesione ai valori di giustizia e responsabilità civile.

L’evento non si limiterà alla commemorazione ma sarà anche un’occasione per chiedere ancora una volta verità e giustizia per Daouda, il giovane ivoriano scomparso nel luglio 2021 ad Acate. La lettera dei volontari di Libera sarà un forte appello rivolto a chi sa ma non ha ancora parlato.

